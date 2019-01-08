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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Teröristleri öldürmek için ne gerekiyorsa yaparız. Cudi'ye, Gabar'a, Tendürek'e de gireriz gereğini de yaparız. Suriye'de, Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı yalanı en alçak en çirkin ifitradır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Teröristleri öldürmek için ne gerekiyorsa yaparız. Cudi'ye, Gabar'a, Tendürek'e de gireriz gereğini de yaparız. Suriye'de, Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı yalanı en alçak en çirkin ifitradır.

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