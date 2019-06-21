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İçişleri Bakanlığı: Bugün Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca ve PÖH timleri tarafından hava destekli gerçekleştirilen "Kurt Kapanı 2019-23 Opersayonu'nda 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:23 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı: Bugün Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca ve PÖH timleri tarafından hava destekli gerçekleştirilen "Kurt Kapanı 2019-23 Opersayonu'nda 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlık duyurdu: Kurt Kapanı operasyonunda 6 terörist etkisiz hale getirildi
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