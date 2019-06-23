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1 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun olacak şekilde üzerine düşen sorumluluğu harfiyen yerine getirmiş, Sayın Binali Yıldırım'a azim ve kararlılıkla destek vermiştir.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun olacak şekilde üzerine düşen sorumluluğu harfiyen yerine getirmiş, Sayın Binali Yıldırım'a azim ve kararlılıkla destek vermiştir.


Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 08:41 Kaynak: DHA
Devlet Bahçeli, Binali Yıldırım, Güncel
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