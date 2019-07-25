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12 dakika önce

MSB: Pençe harekatının başladığı tarihten bugüne kadar Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen toplam 204 PKK'lı teröristin 71'ini Pençe Harekatı kapsamında Hakurk bölgesinde etkisiz hale getirilenler oluşturmuştur.

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MSB: Pençe harekatının başladığı tarihten bugüne kadar Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen toplam 204 PKK'lı teröristin 71'ini Pençe Harekatı kapsamında Hakurk bölgesinde etkisiz hale getirilenler oluşturmuştur.
Etkisiz hale getirilen 204 teröristin 177'sinin düzenlenen hava harekatları ile etkisiz hale getirilmiş olması hava harekatlarının etkinliğini ortaya koymaktadır.



Hakurk, Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:09 Kaynak: DHA
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