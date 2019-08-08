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MHP Lideri Bahçeli;"Güvenli bölgenin kurulmasıyla birlikte ülkemizdeki Suriyeli sığınmacılar için yeni bir hayat ve iskanın ortamı süratle hazırlanmalıdır.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:00 Kaynak: DHA
MHP Lideri Bahçeli;"Güvenli bölgenin kurulmasıyla birlikte ülkemizdeki Suriyeli sığınmacılar için yeni bir hayat ve iskanın ortamı süratle hazırlanmalıdır. Bu güvenli alanın denetim ve kontrolü de Türkiye tarafından sağlanmalıdır."
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