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13 dakika önce

MHP Lideri Bahçeli;"Güvenli bölgenin kurulmasıyla birlikte ülkemizdeki Suriyeli sığınmacılar için yeni bir hayat ve iskanın ortamı süratle hazırlanmalıdır.

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MHP Lideri Bahçeli;"Güvenli bölgenin kurulmasıyla birlikte ülkemizdeki Suriyeli sığınmacılar için yeni bir hayat ve iskanın ortamı süratle hazırlanmalıdır. Bu güvenli alanın denetim ve kontrolü de Türkiye tarafından sağlanmalıdır."


MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:03 Kaynak: DHA
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