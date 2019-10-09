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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak bilgi verdiği kaydedildi. Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:47 Kaynak: DHA
Son Dakika: Barış Pınarı Harekatı'nın durdurulmasını isteyen AB'den Türkiye'ye ödeme tehdidi Son dakika: MHP Lideri Bahçeli'den Barış Pınarı Harekatı yorumu: Türkiye kutlu bir sefere çıkmıştır Futbol camiasından Barış Pınarı Harekatı'na destek! Reuters duyurdu! İşte TSK'nın harekatta vurduğu bölgeler