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50 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak bilgi verdiği kaydedildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak bilgi verdiği kaydedildi.


Barış Pınarı Harekatı, Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:47 Kaynak: DHA
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