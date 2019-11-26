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6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (FETÖ elebaşı Gülen'in vatandaşlıktan çıkarılması) Daha benim önüme gelmedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (FETÖ elebaşı Gülen'in vatandaşlıktan çıkarılması) Daha benim önüme gelmedi. Bunun istişaresini yaparız. Eğer vatandaşlıktan çıkarmak hayırlıysa hemen imzayı atarız.


Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:01 Kaynak: DHA
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