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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (FETÖ elebaşı Gülen'in vatandaşlıktan çıkarılması) Daha benim önüme gelmedi.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:01 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (FETÖ elebaşı Gülen'in vatandaşlıktan çıkarılması) Daha benim önüme gelmedi. Bunun istişaresini yaparız. Eğer vatandaşlıktan çıkarmak hayırlıysa hemen imzayı atarız.
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