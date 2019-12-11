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AFAD verilerine göre, Balikesir'in Altieylül ilçesinde saat 23: 46'da, 4.0 büyüklüğünde üçüncü bir deprem daha oldu.
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:06 Kaynak: DHA
AFAD verilerine göre, Balikesir'in Altieylül ilçesinde saat 23: 46'da, 4.0 büyüklüğünde üçüncü bir deprem daha oldu.
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