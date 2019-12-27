flaş//4 - Son Dakika
Son Dakika Güncel flaş//4 - Son Dakika

flaş//4

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Ocak, Şubat ve Mart 2020 celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/erlerin, Şubat 2020 sınıflandırma dönemi sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden 24 Ocak 2020 tarihinde duyurulacaktır.

flaş//4, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı: "Ocak, Şubat ve Mart 2020 celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/erlerin, Şubat 2020 sınıflandırma dönemi sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden 24 Ocak 2020 tarihinde duyurulacaktır. Söz konusu vatandaşlarımız sevk evraklarını e-Devlet ve askerlik şubelerinden alabilecektir. Bedelli askerlikten yararlanacak vatandaşlarımızın hak kaybına uğramaması için ödemelerini en geç 31 Aralık 2019 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir. Bu kapsamda bedelli askerlik temel eğitimine tabi tutulacak yükümlülerin celp ve sevk dönemleri ile temel eğitim yapacakları eğitim birlikleri 24 Ocak 2020 tarihinde e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır."


Milli Savunma Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kanalların reklam anlaşmalarından dolayı fenomen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmayacak
Galatasaray, Diagne'ye yer açmak için Andone'nin sözleşmesini donduracak Son dakika: Asgari ücretin ardından 2020 yılı işsizlik maaşı da belli oldu Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü

Son Dakika Haberleri
19:32 Beypazarı'ndaki ev yangınında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
19:31 Kocaeli cumhurbaşkanı erdoğan yerli otomobilin tanıtımından sonra kocaeli'nde konuştu-3 - Son Dakika
19:31 Bolu cezaevi firarisi mengen'de yakalandı - Son Dakika
19:27 İSTANBUL'DA MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI - Son Dakika
19:27 İstanbul Valiliği, 34. yerli ve milli otomobile talip oldu - Son Dakika
17:57 Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu kar yağışı etkili olacak - Son Dakika
17:50 Yerli otomobilin tanıtım programının yolunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 19:35:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: flaş//4 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]