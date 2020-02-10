flaş//4 - Son Dakika

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Ömer Çelik: Gözlem sahalarımıza yaklaşan ve ateş hattına giren rejim unsurları düşman unsurları olarak kabul ediliyor artık. Düşman unsurlarına ne yapılıyorsa o yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:40 Kaynak: DHA
Ömer Çelik: Gözlem sahalarımıza yaklaşan ve ateş hattına giren rejim unsurları düşman unsurları olarak kabul ediliyor artık. Düşman unsurlarına ne yapılıyorsa o yapılacak.
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