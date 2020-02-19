flaş//4 - Son Dakika
Son Dakika Güncel flaş//4 - Son Dakika

flaş//4

7 saat önce

Erdoğan: (Osman kavala davası ile ilgili) Ben onlara katılmıyorum.

flaş//4, System.String[]

Erdoğan: (Osman kavala davası ile ilgili) Ben onlara katılmıyorum. Bunların işlerine gelen karara yargı olumlu karar verdi derken işlerine gelmeyen karar ne için yargıyı eleştirmeye gerek duyuyorlar?


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan İran mesajı
Erdoğan gazetecilerin darbe sorusuna sert çıktı: Böyle bir şeye siz inanıyor musunuz? İmamoğlu'ndan UKOME için getirilen düzenlemeye tepki: İstanbul sizin oyuncağınız değil Meral Akşener'den Erdoğan'a yanıt: 2023'e kimin kalacağına halk karar verecek

Son Dakika Haberleri
18:17 Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu
17:41 Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!
17:41 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın fotoğraflarını Instagram'dan sildi
17:32 Bige Önal, 5 yıldır aşk yaşadığı Aras Bulut İynemli ile evliliği düşünmediklerini söyledi
17:02 İrfan Özata'nın yeni albüm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 20:35:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: flaş//4 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]