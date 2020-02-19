flaş//4 - Son Dakika

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Erdoğan: (Osman kavala davası ile ilgili) Ben onlara katılmıyorum.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:26 Kaynak: DHA
Erdoğan: (Osman kavala davası ile ilgili) Ben onlara katılmıyorum. Bunların işlerine gelen karara yargı olumlu karar verdi derken işlerine gelmeyen karar ne için yargıyı eleştirmeye gerek duyuyorlar?
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