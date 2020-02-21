flaş//4 - Son Dakika

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6 saat önce

Bakan Koca: Şu an Türkiye'de şüpheli vaka yok. Hasta olup sınırdan gelen Türk vatandaşımız olursa her şekilde hangi tedbirlerle nasıl almamız gerekiyorsa alırız.

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Bakan Koca: Şu an Türkiye'de şüpheli vaka yok. Hasta olup sınırdan gelen Türk vatandaşımız olursa her şekilde hangi tedbirlerle nasıl almamız gerekiyorsa alırız.


Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:33 Kaynak: DHA
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