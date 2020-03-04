flaş//4 - Son Dakika

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Erdoğan 'Jeffrey'in mühimmat verebiliriz açıklamasına ilişkin "biz bu tür taleplerimizi Trump'a ilettik" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:38 Kaynak: DHA
Erdoğan 'Jeffrey'in mühimmat verebiliriz açıklamasına ilişkin "biz bu tür taleplerimizi Trump'a ilettik" dedi.
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