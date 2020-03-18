flaş//4 - Son Dakika

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6 saat önce
Erdoğan: Milletimin her bir ferdinden ricam tehdit geçene kadar mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamalarıdır.
Erdoğan: Milletimin her bir ferdinden ricam tehdit geçene kadar mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamalarıdır. Kontrol altında tutamayacağımız her temas bizi virüs taşıyıcısı haline getirir. Sevdiklerimize bulaştırarak hastalanmalarına hatta ölümlerine yol açabiliriz. Sosyal mesafeyi ve hareketlilği ne kadar azaltırsak yayılma hızını o derece düşürürüz.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 06:53 Kaynak: DHA
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