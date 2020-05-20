flaş//4 - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: 65 yaş üzeri büyüklerimiz, eğer memleketlerine gitme noktasında sabit bir yere gittiklerinden emin isek ve sağlık sorunları yoksa bir aylık tek yönlü gidiş olmak kaydıyla izin durumu yarından itibaren söz konusu olacak.
Sağlık Bakanı Koca: 65 yaş üzeri büyüklerimiz, eğer memleketlerine gitme noktasında sabit bir yere gittiklerinden emin isek ve sağlık sorunları yoksa bir aylık tek yönlü gidiş olmak kaydıyla izin durumu yarından itibaren söz konusu olacak.
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21.05.2020 00:44:32. #1.13#