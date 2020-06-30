FLAŞ / 4 - Son Dakika

Ak Parti Sözcüsü Çelik: (Macron hakkında) Libya'da suç işleyen sizsiniz, tehlikeli bir oyun oynuyorsunuz. Ruanda'da yaptığınız hataları tekrar ediyorsunuz. Bir insanlık suçundan bahsedilecekse Macron'un arkasında olduğu eylemlerden bahsedilebilir.