FLAŞ/4

Bakan Koca: Gün boyunca Samsun, amasya, Çorum, Ordu ve Sinop'un hastalıkta geldiği noktayı gözden geçirdik.

Bakan Koca: Gün boyunca Samsun, amasya, Çorum, Ordu ve Sinop'un hastalıkta geldiği noktayı gözden geçirdik. Samsun geçtiğimiz dönemde yükselişteydi, son bir haftada vaka sayısında yüzde 30'dan fazla düşüş sağlandı. Son bir haftada vaka sayılarında Amasya'da yüzde 40, Ordu'da yüzde 30 ; Çorum'da, Sinop'ta ve Tokat'ta yine yüzde 50 düşüş görüyoruz.



Son Dakika

Bu kadarını kimse beklemiyordu! Çöp biriktirdiği evden 169 bin lira kağıt ve madeni para çıktı

Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan zanlı, hakimi böyle kandırmaya çalıştı: Salataya katmak için kullanıyordum

Pelosi'nin sözlerine bir tepki de Fahrettin Altun'dan geldi: Askeri darbeler hariç ne zaman böyle bir şey oldu?

Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı

MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu

Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi

Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi

Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı