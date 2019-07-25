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MSB: Ohal'in kalkmasından bugüne kadar bakanlık onayı ile 2 bin 423 personel ihraç edildi, 226 emekli personelin rütbeleri geri alındı.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:13 Kaynak: DHA
MSB: Ohal'in kalkmasından bugüne kadar bakanlık onayı ile 2 bin 423 personel ihraç edildi, 226 emekli personelin rütbeleri geri alındı
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