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6 dakika önce

MHP Lideri Bahçeli;"Güvenli bölge kurulmasıyla ilgili iddia edilen müspet gelişmeler ABD'nin lütfu değildir.

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MHP Lideri Bahçeli;"Güvenli bölge kurulmasıyla ilgili iddia edilen müspet gelişmeler ABD'nin lütfu değildir. Türkiye'nin haklı olduğu bir konuda hakkını yedirmesi, bunun yanında taviz vermesi asla düşünülemeyecektir.
"Yanıbaşımızda terör devleti kurmayı aklından geçirenler unutmasınlar ki son nefesimize son neferimize kadar direniriz, alayının aklını alır heveslerini kursaklarında bırakırız."


Amerika Birleşik Devletleri, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:08 Kaynak: DHA
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