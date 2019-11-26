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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış Pınarı Harekatına tarih belirlemek yanlış olur.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:02 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış Pınarı Harekatına tarih belirlemek yanlış olur. Bizim buradaki mücadelemiz belli bir takvime bağlı değil. Bu tür askeri harekatlarda herhangi bir tarih vermek mümkün olmaz. Bugün itibarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 230.
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