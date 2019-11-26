Son Dakika Haberleri: flaş//5
Son Dakika Güncel flaş//5 - Son Dakika

flaş//5

6 saat önce

flaş//5Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış Pınarı Harekatına tarih belirlemek yanlış olur.

flaş//5, System.String[]

flaş//5

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış Pınarı Harekatına tarih belirlemek yanlış olur. Bizim buradaki mücadelemiz belli bir takvime bağlı değil. Bu tür askeri harekatlarda herhangi bir tarih vermek mümkün olmaz. Bugün itibarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 230.


Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan EYT açıklaması: Ülkemize bir kazanımı yok
Askerlik için toplanan harçlıkla solucan gübresi üretmeye başladı 13 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunan sanığa rekor ceza! 41 yıl 3 ay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla metro hattı, Şehir Hastanesi'ne kadar uzatılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 17:34:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: flaş//5
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]