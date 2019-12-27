flaş//5 - Son Dakika

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6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: "2019 yılı içerisinde PKK/KCK terör örgütünün barınma alanlarına yönelik kolluk kuvvetlerimiz ile birlikte yurt içinde ve dışında 31'i büyük 119'u orta çaplı olmak üzere toplam 150 operasyon icra edilmiştir.

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Milli Savunma Bakanlığı: "2019 yılı içerisinde PKK/KCK terör örgütünün barınma alanlarına yönelik kolluk kuvvetlerimiz ile birlikte yurt içinde ve dışında 31'i büyük 119'u orta çaplı olmak üzere toplam 150 operasyon icra edilmiştir. Kararlılıkla ve taarruz anlayışı ile icra edilen operasyonlarda 1.789 terörist etkisiz hale getirilmiş, bunların 255'i terör örgütünden kaçarak kendi iradeleriyle teslim olmuştur."


Milli Savunma Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:15 Kaynak: DHA
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