flaş//5 - Son Dakika

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6 saat önce
Erdoğan: Virüs salgının ilk ortaya çıktığı gönden beri hızla karar alıp süratle uygulamaya geçirerek en az şekilde etkilenmesi için elimizden geleni yaptık. Yapmaya devam ediyoruz.
Erdoğan: Virüs salgının ilk ortaya çıktığı gönden beri hızla karar alıp süratle uygulamaya geçirerek en az şekilde etkilenmesi için elimizden geleni yaptık. Yapmaya devam ediyoruz. Virüsün ülkemize sirayeti hem oldukça geç hem de sınırlı olmuştur alınan tedbirlerin etkisiyle çıkan bu olumlu görüntüyü sürdürmeye kararlıyız.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 06:59 Kaynak: DHA
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