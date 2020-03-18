flaş//5 - Son Dakika

Erdoğan: Virüs salgının ilk ortaya çıktığı gönden beri hızla karar alıp süratle uygulamaya geçirerek en az şekilde etkilenmesi için elimizden geleni yaptık. Yapmaya devam ediyoruz. Virüsün ülkemize sirayeti hem oldukça geç hem de sınırlı olmuştur alınan tedbirlerin etkisiyle çıkan bu olumlu görüntüyü sürdürmeye kararlıyız.