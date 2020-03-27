FLAŞ / 5 - Son Dakika

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Bakan Koca, Çİn'den getirilen kitlerin yanlış sonuç verdiği iddiasını yanıtladı.
Bakan Koca, Çİn'den getirilen kitlerin yanlış sonuç verdiği iddiasını yanıtladı. Koca, iddia ile ilgili, "Deneme amaçlı olarak sonucun değerlendiriliği kitlerde sonucu beğenmedik.Antijen kitiydi bu. Hasta için kullanılmadı. Devamında getirdiğimiz 350 bin hızlı tarama kiti antikor kiti şu anda kullandığımız"
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 08:14 Kaynak: DHA
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