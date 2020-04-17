flaş//5 - Son Dakika

Bakan Koca: Bununla ilgili merkeze 23 Mart'ta aşı ve tedaviyle ilgili bir çalışmanız varsa bize bildirin dedik.
Bakan Koca: Bununla ilgili merkeze 23 Mart'ta aşı ve tedaviyle ilgili bir çalışmanız varsa bize bildirin dedik. Bir yanıt gelmedi. Dünyada araştırmanın nasıl yapılacağı bellidir. Sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz.
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18.04.2020 01:09:43. #1.13#