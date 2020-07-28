Kalın: (Putin ile görüşme, Ermenistan- Azerbaycan gerilimi) Çatışma ilk defa sınırda gerçekleşti. Bu anlamda tehlikeli bir gelişme, durması lazım Tarafların masaya gelmesi lazım. Biz Azerbaycan'ın yanıdayız. Azerbaycan'ın birliği ve beraberliği bizim birliğimiz ve beraberliğimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımız dün Sayın Putin'e de açık bir şekilde bunu söyledi. 'Siz de Ermenistan ile ilişkilerinizi kullanıp bu gerilimi düşürün' diye. Tehdit nereden gelirse gelin Türkiye sonuna kadar Azerbaycan'ın yanında yer almaya devam edecektir. Ama bu diplomasi kapılarını kapatmak anlamına gelmez.