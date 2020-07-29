Uysal: İlk 6 ayda 20 milyar dolara yakın bir cari açık meydana geldi.
Uysal: İlk 6 ayda 20 milyar dolara yakın bir cari açık meydana geldi. Böyle devam etmeyecek, daha ılımlı bir seyir öngörüyoruz cari açıkta. Rezervlerimizin kısa vadeli yükümlülükler açısından yeterli olduğunu öngörüyoruz.
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29.07.2020 17:50:20. #1.13#