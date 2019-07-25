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2 saat önce
MSB;15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar toplam, 17 bin 505 personel ihraç edilmiş, 6 bin 425 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:17 Kaynak: DHA
MSB;15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar toplam, 17 bin 505 personel ihraç edilmiş, 6 bin 425 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir.
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