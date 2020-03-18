flaş//6 - Son Dakika

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6 saat önce
Erdoğan: Şimdi koruma kalkanı olacak bir paketi devreye alıyoruz.
Erdoğan: Şimdi koruma kalkanı olacak bir paketi devreye alıyoruz. En büyük önceliğimiz üretim ve istihdamın sekteye uğramamasıdır. Ön şartımız istihdam kaybına yol açmamalarıdır.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 07:01 Kaynak: DHA
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