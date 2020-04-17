flaş//6 - Son Dakika

Bakan Koca: Klinik araştırma için bizim çağrımıza cevap verilebilirdi.
Bakan Koca: Klinik araştırma için bizim çağrımıza cevap verilebilirdi. İlaç ve aşı işi milli ve stratejiktir. Sosyal medya aracılığıyla böyle yapılamaz. Uuslararası bir firmanın ilacı böyle kullanılamaz.
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18.04.2020 01:09:49. #1.13#