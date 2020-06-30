FLAŞ / 7 - Son Dakika

Ak Parti Sözcüsü Çelik: (Bahçeli'nin Türköne ile ilgili açıklaması) Buradan yola çıkarak FETÖ konusunda mücadele gevşiyor mu diye muhalefetten bir saldırı başlardı. Bu saldırıyı gerçekleştirenler bunların dersaneleri televizyonları kapatılırken gidip kendilerini siper edenler. Cumhur İttifakı, FETÖ ile mücadele konusunda son derece kararlıdır ve asla bir gevşeme söz konusu olmayacaktır. Cumhur İttifakı, FETÖ ile mücadele konusunda yüzde 100 aynı görüşe sahiptir. FETÖ'ye karşı en ufak bir taviz verilmeyecektir.