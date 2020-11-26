İçişleri Bakanı Soylu: "FETÖ ile mücadele kapsamında bakanlığımızdan 42 bin kişi ihraç edilmiş, 14 bin kişi görevden uzaklaştırılmış, 13 bin kişi... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "FETÖ ile mücadele kapsamında bakanlığımızdan 42 bin kişi ihraç edilmiş, 14 bin kişi görevden uzaklaştırılmış, 13 bin kişi...

İçişleri Bakanı Soylu: "FETÖ ile mücadele kapsamında bakanlığımızdan 42 bin kişi ihraç edilmiş, 14 bin kişi görevden uzaklaştırılmış, 13 bin kişi görevlerine iade edilmiştir.

İçişleri Bakanı Soylu: "FETÖ ile mücadele kapsamında bakanlığımızdan 42 bin kişi ihraç edilmiş, 14 bin kişi görevden uzaklaştırılmış, 13 bin kişi görevlerine iade edilmiştir." - ANKARA

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