flaş//8 - Son Dakika

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6 saat önce
Erdoğan: En düşük emekli maaşını 1.500 liraya yükseltiyoruz.
Erdoğan: En düşük emekli maaşını 1.500 liraya yükseltiyoruz. Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz. Yine emeklilerimizin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılmasını sağlıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 07:06 Kaynak: DHA
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