flaş !.. Abdullah Avcı ile Başakşehir'in yolları ayrıldı. Avcı, Beşiktaş'ın başına geçmek için Başakşehir Yönetimi'nden izin aldı. 5 yıllık sözleşmenin feshi konusunda anlaşma sağlanırken, Abdullah Avcı'nın Beşiktaş ile 3 yıllık kontrat imzalaması bekleniyor