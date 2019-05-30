Son Dakika Haberleri: flaş !.. Abdullah Avcı ile Başakşehir'in yolları ayrıldı.
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flaş !.. Abdullah Avcı ile Başakşehir'in yolları ayrıldı.

1 saat önce

flaş !.. Abdullah Avcı ile Başakşehir'in yolları ayrıldı.

flaş !.. Abdullah Avcı ile Başakşehir'in yolları ayrıldı., System.String[]

flaş !.. Abdullah Avcı ile Başakşehir'in yolları ayrıldı. Avcı, Beşiktaş'ın başına geçmek için Başakşehir Yönetimi'nden izin aldı. 5 yıllık sözleşmenin feshi konusunda anlaşma sağlanırken, Abdullah Avcı'nın Beşiktaş ile 3 yıllık kontrat imzalaması bekleniyor


Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:36 Kaynak: DHA
Beşiktaş, Başakşehir, Abdullah Avcı, Spor
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