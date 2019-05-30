flaş !.. Abdullah Avcı ile Başakşehir'in yolları ayrıldı.
1 saat önce
flaş !.. Abdullah Avcı ile Başakşehir'in yolları ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:36 Kaynak: DHA
flaş !.. Abdullah Avcı ile Başakşehir'in yolları ayrıldı. Avcı, Beşiktaş'ın başına geçmek için Başakşehir Yönetimi'nden izin aldı. 5 yıllık sözleşmenin feshi konusunda anlaşma sağlanırken, Abdullah Avcı'nın Beşiktaş ile 3 yıllık kontrat imzalaması bekleniyor
Beşiktaş Abdullah Avcı ile anlaştı
İşte Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'tan kazanacağı rakam
Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal dönemi!
Inter'de Spalletti dönemi bitti