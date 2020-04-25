FLAŞ Açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugüne kadar 60.000'in üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugüne kadar 60.000'in üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik. Türkiye'de farklı ülkelerden bulunan 20.000'e yakın kişinin ülkelerine dönmelerini sağladık. 57 ülkeye tıbbi malzeme desteği sağladık."
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26.04.2020 04:34:06. #1.13#