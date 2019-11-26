flaş (Düzelterek yeniden)

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6 saat önce

Karlov dosyasında, dönemin TRT çalışanlarına FETÖ üyeliğinden davaFETÖ/PDY'nin Rus Büyükelçi Andrey Karlov'a yönelik suikast soruşturmasında, cinayetin TRT ana haber bülteninde yayınlanmasını sağlayarak, örgüt adına propaganda yaptıkları iddiasıyla dönemin TRT Merkez Haber Müdürü,...

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Karlov dosyasında, dönemin TRT çalışanlarına FETÖ üyeliğinden dava

FETÖ/PDY'nin Rus Büyükelçi Andrey Karlov'a yönelik suikast soruşturmasında, cinayetin TRT ana haber bülteninde yayınlanmasını sağlayarak, örgüt adına propaganda yaptıkları iddiasıyla dönemin TRT Merkez Haber Müdürü, Haber Koordinatörü, Merkez Haberler Sorumlusu, iki muhabir ve iki montajcı toplam 6 kişi hakkında dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı'nın hazırladığı 143 sayfalık iddianame, sanıklar hakkında örgüt üyeliği ve örgüte yardım yataklık suçlaması yapıldı. Savcı Akıncı, Karlov'un vurulma anının bir resim sergisine gönderilen 3G kamera ile çekilip, yurtdışına servis edilmesi ve TRT 1 Ana Haber Bülteni'nde yayınlanmasının, FETÖ'nün planlı propaganda eylemi olduğu iddiasında bulundu.

Hilal ÖZTÜRK/İSTANBUL, -


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:35 Kaynak: DHA
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