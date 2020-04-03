Flaş... Flaş... - Son Dakika

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6 saat önce
Flaş...Koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle karantina altına alınan Yunanistan'ın Pire Limanı'nda, El. Venizelos isimli kruvaziyer gemiyle ilgili yeni gelişme yaşandı.
Flaş... Koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle karantina altına alınan Yunanistan'ın Pire Limanı'nda, El. Venizelos isimli kruvaziyer gemiyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Yunanistan'dan gelen son bilgilere toplam 383 yolcusu bulunan gemideki 65 Türk yolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 06:18 Kaynak: DHA
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