Flaş... Flaş... - Son Dakika

Fransa'nın güney doğusundaki Romans-Sur-Isere semtinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 7 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırıldığı Fransa'da Romans-Sur-Isere semtinin merkezinde bıçaklı saldırı düzenlendi. Düzenlenen saldırının terör saldırısı olduğu tahmin edilirken, saldırganın yerel saatle 11.00 civarında birçok kişiye bıçakla saldırdığı belirtildi. Olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 7 kişinin yaralandığı ifade edildi. İltica talebinde bulunan bir Sudanlı olduğu belirtilen saldırganın gözaltına alındığı kaydedildi.