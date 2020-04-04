Flaş... Flaş... - Son Dakika

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7 saat önce
Fransa Savunma Bakanlığı'ndan kritik koronavirüs açıklaması geldi.
Fransa Savunma Bakanlığı'ndan kritik koronavirüs açıklaması geldi. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, yaklaşık 600 askerin testinin pozitif çıktığını açıkladı. Parly, durumun 'yakından' takip edildiğini, ancak ordunun misyonlarını yerine getirme yeteneğinin etkilenmediğini söylediği belirtildi. Bu haftanın başlarında Fransa, Batı Afrika'daki 4 askerinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 04:21 Kaynak: DHA
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