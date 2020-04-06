Flaş... Flaş... - Son Dakika

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Koronavirüs testi pozitif çıkan ve dün akşam hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme yaşandı.
Koronavirüs testi pozitif çıkan ve dün akşam hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme yaşandı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bugün de hastanede kalacağı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 10:53 Kaynak: DHA
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