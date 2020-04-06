Flaş… Flaş…

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6 saat önce
İngiltere Başbakanlık Sözcüsü dün semptomları devam eden ve dün gece hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın solunum cihazına bağlandığına ilişkin haberleri yalanladı.
İngiltere Başbakanlık Sözcüsü dün semptomları devam eden ve dün gece hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın solunum cihazına bağlandığına ilişkin haberleri yalanladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 03:19 Kaynak: DHA
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