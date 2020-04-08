Flaş… Flaş… - Son Dakika

Fransa Savunma Bakanlığı'ndan kritik koronavirüs açıklaması geldi. Fransaz Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Charles de Gaule uçak gemisinde, koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle 40 denizcinin karantina alındığı; denizcilerin test edilmesi için test kitlerinin beklendiği belirtildi. Uçak gemisi, şu anda Atlantik Okyanusu'nda bulunuyor ve 23 Nisan'da Fransa'nın Tulon kentinin limanına ulaşması bekleniyor.