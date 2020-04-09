Flaş… Flaş…
6 saat önce
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak İstihbaratı Başkanı Mustafa Al-Khadimi'yi Başbakan olarak atadı.
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak İstihbaratı Başkanı Mustafa Al-Khadimi'yi Başbakan olarak atadı. Yerel medya, Salih'in Al-Khadimi'ye hükümeti kurma yetkisi verdiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 12:19 Kaynak: DHA
Son Dakika İngiltere Başbakanı Johnson iyileşiyor İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: Koronavirüsten dolayı Avrupa Birliği çökebilir Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı İsrail'de durumu ağır olan 6 koronavirüs vakası kök hücre tedavisiyle iyileşti