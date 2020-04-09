Flaş… Flaş…

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6 saat önce
Rusya'nın başkenti Moskova'da kent merkezine yakın bölgede bulunan Slovakya Büyükelçiliği binası yakınlarında patlama meydana geldi.
Rusya'nın başkenti Moskova'da kent merkezine yakın bölgede bulunan Slovakya Büyükelçiliği binası yakınlarında patlama meydana geldi. Patlamanın bir binada olduğu ve acil durum ekiplerinin olay yerine sevk edildiği duyuruldu.
(Ayrıntılar gelecek)
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 02:02 Kaynak: DHA
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