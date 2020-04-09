Flaş… Flaş…

Rusya'nın başkenti Moskova'da kent merkezine yakın bölgede bulunan Slovakya Büyükelçiliği binası yakınlarında patlama meydana geldi. Patlamanın bir binada olduğu ve acil durum ekiplerinin olay yerine sevk edildiği duyuruldu.

(Ayrıntılar gelecek)