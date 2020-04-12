Flaş.. Flaş... - Son Dakika

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6 saat önce
Hindistan ve Pakistan birlikleri arasında Kontrol Hattı'nda tansiyon yeniden yükseldi.
Hindistan
ve Pakistan
birlikleri arasında Kontrol Hattı'nda tansiyon yeniden yükseldi. Kontrol Hattı'nda yaşanan sıcak çatışmada 3 kişinin öldüğü bildirildi.
(Ayrıntılar gelecek)
- Pakistan
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 06:27 Kaynak: DHA
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