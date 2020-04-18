Flaş… Flaş…

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Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, başkent Trablus'un güneyindeki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in 'kalesi' olarak bilinen Tarhuna'ya operasyon başlattı.
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, başkent Trablus'un güneyindeki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in 'kalesi' olarak bilinen Tarhuna'ya operasyon başlattı.
(Detaylar gelecek)
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 12:02 Kaynak: DHA
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