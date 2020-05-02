Flaş… Flaş…

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6 saat önce
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın nişanlısı Carrie Symonds, sosyal medya hesabından yeni doğan bebeklerine Wilfred Lawrie Nicholas Johnson adını verdiklerini duyurdu.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın nişanlısı Carrie Symonds, sosyal medya hesabından yeni doğan bebeklerine Wilfred Lawrie Nicholas Johnson adını verdiklerini duyurdu.
(Ayrıntılar gelecek)
Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 03:39 Kaynak: DHA
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