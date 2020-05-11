FLAŞ... FLAŞ... - Son Dakika

İngiltere'den kritk koronavirüs açıklaması geldi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs aşısının hiç bir zaman bulunamayabileceğini belirtti. Büyük dalgalar halinde gelebilecek salgın hakkında uyardı.
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11.05.2020 22:58:45. #1.13#