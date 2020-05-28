Flaş... Flaş... - Son Dakika

Malta Başbakanı Robert Abela, ilk resmi ziyaretini Trablus'a gerçekleştirdi.
Malta Başbakanı Robert Abela, ilk resmi ziyaretini Trablus'a gerçekleştirdi. Libya ve Malta hükümetleri ikili ilişkilerin ilerletilmesi ve düzensiz göçle mücadele alanında iş birliği mutabakat zaptı imzaladı.
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28.05.2020 22:47:51. #1.13#